Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza.

Na pitanje da li ima plan za naredni prelazni rok, Petrović je priznao da je timu neophodan kvalitetan napadač.

- Svesni smo mi svih nedostataka, sigurno ćemo u zimskom prelaznom roku osvežiti tim, biće pojačanja. Znamo mi da nam je potreban napadač, koji će da nam donese minimum 10-15 golova u polusezoni, ali i neko ko donosi ekstra kvalitet. I Sale Stanojević je tek stigao, imao je više utakmica nego treninga. Biće novih lica, ali i momaka iz Teleoptika, koji će biti priključeni prvom timu.