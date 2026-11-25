Biće novih lica u Partizanu!
Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.
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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza.
Na pitanje da li ima plan za naredni prelazni rok, Petrović je priznao da je timu neophodan kvalitetan napadač.
- Svesni smo mi svih nedostataka, sigurno ćemo u zimskom prelaznom roku osvežiti tim, biće pojačanja. Znamo mi da nam je potreban napadač, koji će da nam donese minimum 10-15 golova u polusezoni, ali i neko ko donosi ekstra kvalitet. I Sale Stanojević je tek stigao, imao je više utakmica nego treninga. Biće novih lica, ali i momaka iz Teleoptika, koji će biti priključeni prvom timu.
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