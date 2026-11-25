JOVO BAKIĆ: Nismo hteli da pravimo neprijatnu scenu zbog minuta ćutanja Irineju Buloviću (VIDEO)
POSLANICI Skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu raspravom o poslednjoj tački dnevnog reda - izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Podsetimo, juče je na predlog poslanika Milenka Jovanova, iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" održen minut ćutanja mitropolitu bačkom Irineju, a tokom minuta ćutanja jedna poslanica sa Studentske liste je napustila salu.
Danas se Jovo Bakić, narodni poslanik, predsednik poslaničke grupe „Studentska lista“ obratio na istu temu.
- Juče smo dali minut ćutanja upokojenom Irineju Buloviću i nismo hteli da pravimo neprijatne scene oko toga - rekao je Bakić.
Video možete pogledati putem linka: https://www.instagram.com/reels/DgKMTcbs8eA/
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