POSLANICI Skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu raspravom o poslednjoj tački dnevnog reda - izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: Printskrin Instagram/studenti_pali_ste and vecernjenovosti.rs

Podsetimo, juče je na predlog poslanika Milenka Jovanova, iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" održen minut ćutanja mitropolitu bačkom Irineju, a tokom minuta ćutanja jedna poslanica sa Studentske liste je napustila salu.

Danas se Jovo Bakić, narodni poslanik, predsednik poslaničke grupe „Studentska lista“ obratio na istu temu.

- Juče smo dali minut ćutanja upokojenom Irineju Buloviću i nismo hteli da pravimo neprijatne scene oko toga - rekao je Bakić.

Video možete pogledati putem linka: https://www.instagram.com/reels/DgKMTcbs8eA/