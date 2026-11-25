PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da ta stranka ne želi da bude paravan za uvođenje jednopartijskog sistema i da neće uzeti učešće u radnim telima u Narodnoj skupštini.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Vučević je ocenio skandaloznim izbor potpredsednika Skupštine Srbije i dodao da to nisu radili ni (Slobodan) Milošević, ni (Zoran) Đinđić, ni (Vojislav) Koštunica, ni DS ni SNS.

- Dodatni skandal je što su napravili jednu simulaciju predstavnika nacionalnih manjina. Naš Ustav prepoznaje posebnost političkih organizacija koji su predstavnici manjinskih zajednica. Imate drugačije računanje cenzusa. Sada prvi put imate da neko uzima predstavnike manjina sa svoje liste. Trebalo je naša lista da ima dva potpredsednika, Studentska lista tri i jedno manjinskim predstavnicima. Što se tiče radnih tela - da mi budemo pokrivalica za uvođenje jednopartijskog sistema? Ne pada nam na pamet - rekao je Vučević u emisiji ''Plenum'' na TV Juronjuz.

Naveo je da SNS neće opanjkavati sopstvenu državu i da je ta stranka zato prihvatila da, kako je rekao, uz sva kršenja demokratskih principa bude deo međunarodnih delegacija.

Vučević je najavio i da će SNS razgovarati sa svim evropskim partnerima o tome šta se dešava u Srbiji i da se uvodi jednopartijski sistem.

Dodao je da treba zapamtiti šta su predstavnici Studentske liste pričali o Zakonu o radu i da čeka reakciju MMF na to.

- I da vidimo šta će njihov premijer da predstavi u ekspozeu. I dalje je to predstava za plenume, za one koji su željni da se kotrljaju glave i proliva krv. Onda će da se otrezne. Nisam od onih u SNS koji misli da će se srušiti za nekoliko nedelja. Ali sam siguran da će trajati kraće nego što oni misle - naveo je Vučević.

Komentarišući poruke predstavnika Studentske liste da su političke stranke prevaziđene i da je to sistem koji ne može da postoji, Vučević je kazao da zato uvode plenum i da se spremaju da ponište sve političke stranke, i većinske i manjinske, i da iz svoje grupe prave i opozicione partije.

- To je gospođa (Sara) Valentik izgovorila kad je izabrana za potpredsednika. Mislim da je dobro da su ljudi čuli. Nije ona uvredila SNS i listu 'Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje’, već milion i 700 hiljada ljudi koji su glasali za nas - rekao je Vučević.

(Tanjug)