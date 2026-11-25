BRNABIĆ OBJAVILA SNIMAK IZ SKUPŠTINE: "Vi ste carevi! Vi ste bogovi, ljudi" (VIDEO)
NARODNA poslanica Ana Brnabić objavila je na svom Instagram nalogu snimak skupštinske rasprave u kojem ironično komentariše optužbe predstavnika Studentske liste o vezama pojedinih osoba iz kriminalnog miljea sa poslaničkom grupom "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".
Brnabić je uz snimak objavila status "Za Nobelovce sa Studentske liste Radoje Zvicer je “diskutabilan”, a SNS je organizovana kriminalna grupa! Toliko o tome ko i zašto je slavio pobedu Studentske liste".
- Dakle, ovako, vi ste poštovani predsedniče Narodne skupštine rekli za Radoja Zvicera da je diskutabilan. Radoje Zvicer je diskutabilan za vas sa studentske liste. Ali smo mi organizovana kriminalna grupa i mafija, a on je diskutabilan? - upitala je Ana.
Brnabić potom nastavlja:
- Pa vi ste carevi! A vi ste bogovi, ljudi! Vi ste bogovi!
- Vi ne smete za Radoja Zvicera da kažete da je kriminalac, ali zato smo mi ovde kriminalci. Pa vi ste šou! Svaka vam čast, bravo - kaže poslanica.
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