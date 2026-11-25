SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije je osudio hapšenje novinara Dragana J. Vučićevića i zatražio njegovo hitno puštanje na slobodu.

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- Najoštrije osuđujemo hapšenje novinara u Srbiji zbog verbalnog delikta i pretpostavljene, ali nigde vidljive panike i nereda, koje je novinar Dragan J. Vučićević navodno izazvao - ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je simulacija pravde opasna nepravda i da zbog verbalnog delikta od 1990. godine niko nije odgovarao, ali da je još opasnije to što se najgledanija i jedina opoziciona televizija u Srbiji šikanira, a njeni vlasnici i novinari hapse.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zatražio je da Evropska komisija, Savet Evrope i predstavnik za slobodu medija OEBS-a hitno reaguju i osude ovaj opasan presedan koji, kako je navedeno, može ekalirati.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je jutros po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo izazivanje nereda i panike i krivično delo ometanje pravde i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Poslanici Srpske napredne stranke (SNS) su ispred Policijske stanice Voždovac dali podršku Draganu J. Vučićeviću.

Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje"Aleksandar Vučić je poslanicima u Skupštini Srbije vest o hapšenju Vučićevića saopštio na početku sednice, nakon čega je usledio aplauz poslanika liste "Studenti pobeđuju".

(Kurir)