PREDSEDNIK demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saslušan je u Specijalnom policijskom odeljenju u predmetu koji je Specijalno državno tužilaštvo formiralo nakon što je izneo ozbiljne optužbe u vezi sa tenderskim postupkom davanja Aerodroma Crne Gore pod zakup.

Foto: V. Kadić

Knežević je novinarima kazao da je podelio svoja saznanja i da se nada da će tužilac pozvati na saslušanje i premijera Milojka Spajića i predstavnike paralmentarne većine.

- Saslušavali su me predstavnici SPO-a na navode o mogućoj korupciju u slučajima tenderske komisije i odlučivanje izbora za kupca za aerodorome u Tivtu i Zeti. A povod je bilo pismo novinarke M-Portala. Ipak je M-Portal, koji ovom prilikom želim da pohvalim, iako sam ih tužio i dobio sam ih, pokrenuo čitavu priču. Neka novinarka Ivona Đukić i svaka joj čast. I ja sam dao svoja saznanja vezano za ono što sumljam, da je bila korupcija tom postupku. I nadam se da će nadežni tužilac, mislim da se praziva Tripović dati nalog za saslušanje i premijera Spajića i ostalih lidera parlamentarne većine, kao što je dao nalog i za moje saslušanje - kazao je Knežević.

On je istakao da sumnja na korupciju i na favorizovanje južnokorejske kompanije.

Premijer Spajić je, na sastancima koje su imali, tvrdi Knežević, tražio da se ponovi glasanja, iako je to bilo protivno zakonu.

- Prema mojim saznanjima, on se i obratio članovima komisije preko videolinka i tražio da glasaju iznova. I nakon tog njegovog obraćanja, odjednom je pobedila ova južnokorejska kompanija, što mi ukazuje da postoje elementi favorizovanja i elementi korupcije. I mislim da bi bilo u redu da, kao što su saslušali mene, saslušaju i premijera Spajića - naveo je Knežević.

Knežević je istakao da je tokom saslušanja podelio još neka saznanja, ali o tome nije htio da govori pred medijima.

- Ako bude trebalo, spremam se da je i dodatno elaboriram u Specijalnom državnom tužilaštvu, ali ponavljam još jedno, sva moje saznanja proističu iz sastanaka koje sam imao sa premijerom Spajićem, liderima parlamentarne većine, ali i izvora iz najbližeg okružajenja premijera Spajića, koje ne želim da otkrivam, jer bih mogao da ugrozim njihov položaj - naveo je Knežević i dodao:

- Verojatno bi trpjeli određene konsekvence, zbog insajderskih informacija koje su mi davale, vezano za ovaj postupak koji je i poništen na kraju, jer su Južnokorejci volšebno odustali, čim je to trebalo da se ide na ratifikaciju u Skupštini Crne Gore - kazao je Knežević.

On, ipak, sumnja da će SDT formirati predmet.

Istovremeno, nada se da će tužilac pozvati i lidere parlamentarne većine koji su prisutstvovali ovim sastancima na saslušanje.

- Međutim znajući kakva je trenutna atmosfera u parlamentarnoj većini, znam da oni boluju svi od kolektivne amnezije, ali uek imamo onaj poligraf. Pa evo, neka nas priključe na poligraf, da vidimo ko govori istinu, a ko laže - preneo je podgorički portal Adria.

(Tanjug)

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