OSTAO SAMO VUČIĆ: Svi poslanici poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” napustili skupštinsku salu
SVI poslanici poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje”, sem lidera opozicije Aleksandra Vučića, napustili su skupštinusku salu a nakon što su zatražili od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića da iz sale izbaci gosta Studetske liste Mateju Nikolića.
Kako sada izgleda situacija Vučić će se sam odgovarati na sve ono što njih, 140 poslanika sa SL, budu govorili.
- Ostao sam sam jer su svi poslanici otišli ispred policijske stanice da pruže podršku Draganu Vučičeviću jer je uhapšen na pravdi Boga - rekao je Vučić.
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