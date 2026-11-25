SVI poslanici poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje”, sem lidera opozicije Aleksandra Vučića, napustili su skupštinusku salu a nakon što su zatražili od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića da iz sale izbaci gosta Studetske liste Mateju Nikolića.

Foto: Jutjub Printskrin-ParlamentSrbija

Kako sada izgleda situacija Vučić će se sam odgovarati na sve ono što njih, 140 poslanika sa SL, budu govorili.

- Ostao sam sam jer su svi poslanici otišli ispred policijske stanice da pruže podršku Draganu Vučičeviću jer je uhapšen na pravdi Boga - rekao je Vučić.

Foto: Jutjub Printskrin-ParlamentSrbija