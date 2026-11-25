Hrvat postao četvrti najstariji strelac u Ligi šampiona
Fudbaler PSV-a Ivan Perišić postao je četvrti najstariji strelac u istoriji Lige šampiona nakon što je realizovao penal u prvom poluvremenu u porazu njegovog tima na gostovanju Real Madridu.
Perišić je sinoć pogodio sa bele tačke u 32. minutu i doneo vođstvo PSV-u na stadionu "Santjago Bernabeu", ali je holandski tim na kraju poražen sa 1:5.
Sa 37 godina i 295 dana, hrvatski fudbaler je mirno pogodio gornji desni ugao dok se golman Rela Tibo Kurtoa bacio na drugu stranu.
Perišić je tako pretekao Rajana Gigsa, koji je postigao gol sa 37 godina i 289 dana, kao i Serhija Ramosa, koji je bio strelac sa 37 godina i 257 dana.
Jedina trojica strelaca u Ligi šampiona starija od Perišića su Frančesko Toti, David Luiz i Pepe, koji drži rekord sa 40 godina i 290 dana.
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