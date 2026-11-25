Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je, posle remija sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona, da je njegovom timu možda potrebno i malo sreće kako bi ranije "zatvarao" utakmice.

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U poslednjih nekoliko nedelja, Arsenal ne uspeva da prelomi utakmice u trenucima kada dominira, piše danas Bi-Bi-Si (BBC).

Na poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima, "zobdžije" su pobedile samo jednom sa više od jednog gola razlike. Poslednja takva utakmica odigrana je sinoć u Londonu, kada je Arsenal odigrao 1:1 sa Dortmundom, u petom kolu Lige šampiona.

Ekipa Arsenala ima periode fudbala na izuzetno visokom nivou, ali poteškoće u pretvaranju te dominacije u golove dovode do neizvesnih završnica.

U remiju sa Dortmundom, Arsenal je uputio 30 udaraca ka golu, ali su samo četiri išla u okvir gola.

Menadžer Mikel Arteta je posle meča pomenuo taj problem sa realizacijom, iako je želeo da pohvali „briljantnu partiju“ svog tima.

"Način na koji smo igrali, imajući u vidu protivnika i sve što smo pokazali na terenu, razlog je za veliko zadovoljstvo, jer se od ekipe teško može tražiti više", rekao je Arteta.

"Ipak, ostaje utisak da smo morali bolje da naplatimo takvu igru i veliki broj stvorenih šansi. Potrebno je i malo sreće, ali i bolja realizacija. Moramo da nastavimo u istom ritmu, jer smatram da je ono što je tim pokazao, pravi put", rekao je Arteta.

Artetu su pitali da li su prilike koje njegova ekipa propušta posledica mentaliteta, nedostatka sreće ili smirenosti u završnici.

"Mentalitet, ne znam... Ima tu i elemenata sreće, jer mi zaista nije jasno kako neke od tih lopti nisu završile u mreži. Realizacija bi mogla biti bolja, ali sve ostalo u igri bilo je zaista dobro", rekao je on.

Arsenal je peti na tabeli Lige šampiona sa 11 osvojenih bodova, a u narednom kolu ovog takmičenja dočekaće Real Madrid.