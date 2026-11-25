Šta se dešava sa ovom ekipom Partizana? Raća Petrović: Razmišljali smo o svemu, čak i o TOME
Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.
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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza. Petrović je govoreći o problemima sa igračkim kadrom potvrdio da se razmišljalo o angažovanju psihologa:
- Razmišljali smo o svemu, čak i o tome da se angažuje psiholog. Očigledno da ovoj ekipi nedostaje lider, kako na terenu, tako i u svlačionici. Promenili su se vremena, nekada smo imali Sašu Ilića, Mladena Krstajića, Zvonirima Vukića, Nenada Đorđevića, Almamija Moreiru... Ne mislim sad da treba neko da bude strog, da deli šamare, daleko od toga... Već na samom terenu nam nedostaje neko ko će da povuče ekipu, da napravi faul u pravo vreme, da podvikne, da unese energiju... Moramo sve to da popravljamo i radićemo mnogo na tome tokom zimske pauze - rekao je Petrović.
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