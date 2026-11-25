„HVALA VAM ŠTO CITIRATE ALJBINA KURTIJA!“ Okršaj Zlatanovića i Ane Brnabić u holu Skupštine
POSLANICA liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić odgovorila je na pitanje novinara portala Srbin.info Dejana Petra Zlatanovića koji ju je povišenim tonom pitao zašto je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" protiv prisustva studenata u galeriji tokom zasedanja Skupštine, kada su, kako on kaže na isto mesto kao goste ranije dovodili Milana Radoičića i predstavnike Srpske liste.
- Hvala vam, što ste citirali Aljbina Kurtija, to je vaša politika i ideologija... Prekinite da vičete na mene... Citirate Aljbina Kurtija, svaka vam čast. Niko vas se ne plaši i niko nas nikada neće uplašiti. I vi ste u jednom u pravu, 90 posto Srbije smatra, kao što i jeste, da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije. Ovih 10 posto kojih to ne smatra, to su u glavnom poslanici Studentske liaste, hvala vam - istakla je Brnabićeva.
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