Sportski direktor crno-belih odgovara na pitanja novinara.

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Situacija u Humskoj, kada je reč o igri i rezultatima, nikada nije bila gora! To jasno pokazuje tabela Superlige, na kojoj fudbaleri Partizana zauzimaju tek deseto mesto, sa samo 17 osvojenih bodova nakon 16 odigranih utakmica.

Zvuči neverovatno da je "parni valjak" u domaćem prvenstvu dosad doživeo već devet poraza. Poslednji minulog vikenda, kada je IMT slavio sa 2:1 u Loznici i dodatno produbio krizu crno-belih. Očigledno da ni promena trenera, odnosno povratak Aleksandra Stanojevića, zasad nije ništa krucijalno promenio, zbog čega navijači gube strpljenje i traže odgovornost.

Zbog svega toga je sportski direktor Radosav Petrović odlučio da se danas obrati javnosti i odgovori na pitanja novinara.

Šta ako se Partizan ne stabilizuje i ponovo ne izbori plasman u evropsko takmičenje na leto?

- Ne mogu da predviđam šta će da bude. Uveren sam da ćemo izaći iz ove situacije i krenuti napred. Ako ne bude tako, sankcije su jasne. Svodićemo račune i svako će snositi odgovornost u svom domenu. Ipak, siguran sam da ćemo od naredne sezone biti u situaciji da se novčano "otvorimo" malo više, da ćemo da napadnemo titulu i da uđemo u grupnu fazu nekog UEFA takmičenja.

Na čemu se zasniva optimizam?

- Ova ekipa možda nije za titulu, ali nije ni za deseto mesto. Svi su letos bili oduševljeni kada su neki igrači dolazili. Stvari nekada ne idu kako želimo, ali ja ovde ne kupujem vreme, već sam uveren da ćemo uz nekoliko osveženja tokom zime biti mnogo bolji na proleće. Kao sportski direktor sam najodgovorniji za rezultate, to je jasno. Ali, da bismo došli u situaciju da jurimo trofeje, mora prvo klub da stane na noge. Znao se put, svima je bio vrlo jasan. Svenso smo ušli u ovo, rezultati će morati da trpe kako bismo uspostavili stabilizaciju. To ćemo ostvariti prodajom mladih igrača. Jasno je da Partizan nije razvojni klub. Izgubili smo šanse za titulu, ali napašćemo Kup Srbije. Taj pehar čekamo sedam osam godina, a donosi i dobru poziciju u evropskim kvalifikacijama", rekao je Petrović.

Da li ima konkretnih ponuda za igrače?

- U ovom trenutku je prerano za to, prelazni rok počinje u januaru. Interesovanja postoje, verujemo da će biti izlaznih transfera i ove zime. Najviše se raspituju za Seka i Simića. Što se tiče igrača koji su na pozajmicama, prerano je da sudimo. Za svaku potencijalnu kupovinu treba da se izjasnimo do kraja maja. Podsetio bih i na činjenicu zašto smo doveli toliko igrača na pozajmicu. Pre svega, jer nismo imali novca da platimo obeštećenje. Ovako možemo da vidimo kako će ko da se uklopi i kakve ima kvalitete, a onda možemo da odlučimo da li ćemo ga zadržati.

Rezultati Teleoptika u Prvoj ligi i omladinske selekcije?

- Omladinci se bore za opstanak ove godine, a nedostaje im osam-devet igrača, koji su u prvom timu Teleoptika ili Partizana. Poenta je da se stvaraju igrači za seniorsku ekipu. Nama da su titule primaman cilj, mi bismo vratili te momke, ali nije poenta u tome da budemo prvi u svim mlađim kategorijama, a da nemamo adekvatan kvalitet za prvi tim. Isto važi i za Teleoptik, koji igra u jakoj konkurenciji, a ima jedan od najmlađih rostera u Prvoj ligi. Akcenat nije bio na rezultatima, ali naravno da bismo voleli da oni budu što bolji.

Stanje u klupskoj kasi?

Kada je finansijski aspekt u pitanju, stojimo bolje. Poslednja dva UEFA monitoringa smo prošli bez ičije pomoći, koristeći sredstva od prodaje igrača. Potraživanja se regulišu na vreme, plate ne kasne nikome u klubu, što je jako važno. U tom smislu imamo mir, pa verujem da i naredni monitoring u januaru neće biti problem.

Da li bi ovom timu dobrodošao igrač Radosav Petrović?

- Znate da sam završio profesionalnu karijeru pre godinu i po dana, a razgovarao sam o potencijalnom povratku ovde. Da je bio u pitanju neki drugi klub, možda bih prelomio lakše, ali s obzirom na to da je Partizan, nisam želeo da dolazim nespreman, pre svega fizički, samo da bih se pojavio. To nije bilo normalno. Imao sam operaciju, trebalo je da imam još jednu, što znači da bih morao da odsustvujem. Ako me pitate da li bi nam dobrodošao neki povratnik sa autoritetom, naravno, i trudićemo se da pronađemo nekoga ko bi mogao da pomogne ovoj ekipi.

Kakvi su odnosi u upravi kluba, među čelnicima?

- Odnosi su najnormalniji. Svakodnevno smo na stadionu, nema nikakvih nesuglasica i trzavica.

Da li smatrate da ste u ovom trenutku jedini izloženi javnosti, kao neki vid gromobrana?

- Nipošto. To je isto kao ona priča da je Partizan potrošio Sašu Ilića. Moja je obaveza bila da dođem u klub u situaciji u kojoj se nalazi. Da je sve sjajno, možda ne bih ni bio ovde i zato ne smatram da sam bilo čiji gromobran, niti da bilo ko može da me potroši. Imamo zajednički cilj, i ne mislim da se bilo ko krije iza mene. Nisam se obraćao previše često, jer sam smatrao da treba da pričam kada je tema ozbiljna.

Ko je kriv za ovu situaciju?

- Hijerarhijski, ja sam najodgovorniji za sportski sektor i rezultate. Ali, opet se vraćam na okolnosti otkad sam došao. Da je jedan od dva meča sa Hetafeom otišao u drugom pravcu, sada bismo pričali drugu priču. Naravno da je odgovornost na meni, ali pokušavam da podsetim navijače na okolnosti u kojima radimo, na stvari koje predstoje, a trudimo se svi da izađemo iz krize.

Da li se razmišlja o angažovanju psihologa?

- Razmišljali smo o svemu, čak i o tome da se angažuje psiholog. Očigledno da ovoj ekipi nedostaje lider, kako na terenu, tako i u svlačionici. Promenili su se vremena, nekada smo imali Sašu Ilića, Mladena Krstajića, Zvonirima Vukića, Nenada Đorđevića, Almamija Moreiru... Ne mislim sad da treba neko da bude strog, da deli šamare, daleko od toga... Već na samom terenu nam nedostaje neko ko će da povuče ekipu, da napravi faul u pravo vreme, da podvikne, da unese energiju... Moramo sve to da popravljamo i radićemo mnogo na tome tokom zimske pauze.

Plan za zimski prelazni rok?

- Svesni smo mi svih nedostataka, sigurno ćemo u zimskom prelaznom roku osvežiti tim, biće pojačanja. Znamo mi da nam je potreban napadač, koji će da nam donese minimum 10-15 golova u polusezoni, ali i neko ko donosi ekstra kvalitet. I Sale Stanojević je tek stigao, imao je više utakmica nego treninga. Biće novih lica, ali i momaka iz Teleoptika, koji će biti priključeni prvom timu.

Uprava na meti kritika?

- Svesni smo mi odgovornosti koju nose naše pozicije i funkcije. Znate svi da smo pred dvomeč sa Hetafeom bili spremni svi da odemo, pa su navijači zahtevali da ostanemo. Neki su pričali da želimo da bežimo od odgovornosti, što nikako nije tačno. Ne radi se o tome da li ću ja da odem, da li ću biti smenjen. Imamo još tri utakmice do kraja polusezone, pa će biti prilike da se raspravlja i o tome kako je ko uradio posao, uključujući i mene. Mi smo svesni u kakvim se okolnostima borimo i da će trka za titulu biti jako teška misija, ali siguran sam da ovo nije tim za deseto mesto na tabeli. Ubeđen sam da imamo kvalitet za mnoog više ciljeve.

Šta se dešava sa ovom ekipom?

- Prva i glavna stvar u Partizanu uvek je rezultat. Šest-sedam puta smo menjali trenere u poslednjih nekoliko godina. Nijedan nije imao vremena da odradi dva puta zaredom pripreme, mislim na istu sezonu, a tada je teško bilo šta uraditi. Nije to nikakav alibi, ovo je proces, a za njega je potrebno vreme. Kada sam došao u klub i razgovarao sa Dankom Lazovićem, bila su dva pravca u koja možemo da idemo. Da li da se kockamo, napravimo skuplji i kvalitetni tim i da se napadne grupna faza evropskog takmičenja ili da se baziramo na naše igrače iz omladinske škole, uz pojačanja za koja se ne plaćaju visoka obeštećenja. Znate svi šta smo odlučili, smatrali smo da ne smemo da se kockamo. Naravno da niko nije očekivao ovakve rezultat, gro ekipe je bilo tu i prošle sezone. Deseto mesto je ispod svakog nivoa, ali moramo da se borimo da iz ove situacije izađemo.

Razlog pojavljivanja pred predstavnicima medija?

- Zbog okolnosti i rezultata u poslednje vreme imam obavezu da se obratim javnosti i našim navijačima, jer sam neko ko je na čelu sportskog sektora i nosim određenu odgovornost. Računi se polažu u maju, tada se i trofeji dodeljuju, ali situacije je specifična i tu sam da odgovorim na sva pitanja. Imam malo drugačiji odnos kada je ovaj klub u pitanju. Da smo prvi bilo bi lako da se priča, ali tako je, kako je i mi u upravi moramo da budemo tu i kada je dobro i kada je loše.

* Tema je aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza.

* Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos konferencije za medije Radosava Petrovića, koja se održava u pres-sali na stadionu u Humskoj.