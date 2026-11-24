BRNABIĆEVA ČUPIĆU: Simbol stradanja u ovoj zemlji su kragujevački mučenici
NARODNA poslanica parlamentarne grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" javila se za povredu poslovnika i poručila predsedniku Narodne skupštine Aleksandru Čupiću da treba da se stidi i da ga bude sram.
- Dakle, član 107, poštovanje Narodne skupštine, treba da se stidite i da vas je sram što ste u ovom domu izrekli da su ovi studenti simbol stradanja, simbol stradanja u ovoj zemlji koja nije počela od vas, ali postoji velika šansa da ćete je vi dokrajčiti ukoliko se mi ne borimo dovoljno. Simbol stradanja u ovoj zemlji su kragujevački mučenici, koji su direktno iz školskih klupa izvedeni na streljanje. Simbol stradanja i žrtve u ovoj zemlji je Miloje Pavlović, direktor muške gimnazije iz Kragujevca, koji je odbio ponudu da mu sačuvaju život, uz čuvene reči pucajte, ja i dalje držim čas.
- Nasuprot tome, simbol stradanja ne mogu biti ni nastavnici, ni profesori, ni docenti koji su ponavljali reči: "Neću da držim čas dok se ne dokopam poslaničke ili ministarske fotelje", kao što simbol stradanja ne mogu biti plenumi koji su koji su bili primorani, svaki do jednog, da kupuju mašine za brojenje novca zbog neverovatnih suma novca koje su dobijali, a nisu pitali ni odakle, ni od koga, ni zašto. Kao predsednik Narodne skupštine, dugujete izvinjenje kragujevačkim mučenicima. Živela Srbija! - rekla je Brnabić.
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