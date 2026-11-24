POČIVAĆE U KRIPTI SABORNOG HRAMA SVETOG GEORGIJA: Sahrana mitropolita bačkog Irineja u petak u Novom Sadu
POVODOM upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, liturgija će biti služena u petak, 27. novembra 2026. godine, u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, u devet časova.
U saopštenju objavljenom na sajtu eparhije Bačke navedeno je da će opelo biti služeno u navedenom hramu u 12 časova.
- Svetom Liturgijom i činom opela nad odrom novoprestavljenog mitropolita Irineja načalstvovaće patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja i arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava - navodi se u saopštenju.
Posle opela, telo mitropolita Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej upokojio se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
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