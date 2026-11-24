POVODOM upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, liturgija će biti služena u petak, 27. novembra 2026. godine, u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, u devet časova.

Foto: D. Dozet

U saopštenju objavljenom na sajtu eparhije Bačke navedeno je da će opelo biti služeno u navedenom hramu u 12 časova.

- Svetom Liturgijom i činom opela nad odrom novoprestavljenog mitropolita Irineja načalstvovaće patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja i arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava - navodi se u saopštenju.

Posle opela, telo mitropolita Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej upokojio se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.