ALEKSANDAR ŠEŠELJ: Poslanicima nove vlasti ne smeta linč rulje, oni tako zamišljaju demokratiju i vladavinu prava
ZAMENIK predsednika SRS Aleksandar Šešelj izjavio je danas da je napad na narodnog poslanika liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Lidiju Vukićević "brutalan i kukavički".
- Brutalan i kukavički napad na narodnog poslanika uz navijanje i odobravanje poslanika nove vlasti pokazuje da njima ne smeta linč rulje i da oni tako zamišljaju demokratiju i vladavinu prava. Kad ih prođe ta euforija, može lako da im se desi da i sami budu žrtve takvog bezobzirnog ponašanja, svaka revolucija jede svoju decu. O tome treba da razmišljaju u svakom trenutku - kazao je Aleksandar Šešelj.
Podsećamo, pristalice Studentske liste napali su danas glumicu Lidiju Vukićević i druge narodne poslanike. Lidiju Vukićević su pristalice SL polile jogurtom po kosi na stepenicama na glavnom ulazu u parlament.
- Mislim da je to dokaz o instrumentalizaciji psihopata. Videli smo jedan primer juče kada je jedan potpuni ludak krenuo nožem na TV ekipu Informer TV, danas je jedna ludakinja polila jogurtom Lidiju Vukićević. Lidija je žena u zrelim godinama i zaista ne zaslužuje jedno takvo neprimereno ponašanje. To je neuspešan pokušaj poniženja Lidije Vukićević i vratiće se kao bumerang Studentskoj listi - rekao je ranije predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za portal "Večernjih novosti".
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije uoči konstitutivne sednice da je oko 560 prisutnih predstavnika studentsko-blokaderske liste napadalo narodne poslanike koji drugačije misle. Istakao je da je fizički napadnuta Lidija Vukićević koju su vukli za kosu i za struk i polili je jogurtom.
- Ja ću govoriti o mnogim stvarima u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered. Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine. Pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj demokratiji je reč - rekao je Vučić.
Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Preporučujemo
Predstavnici Srpske liste sa Išeom o bezbednosnoj situaciji i položaju Srba na KiM
17. 11. 2026. u 18:41
ZAVRŠENO ZASEDANjE SKUPŠTINE, NASTAVAK SUTRA U 10 ČASOVA: Vučić držao čas u parlamentu i pozvao na formiranje vlade što pre
17. 11. 2026. u 07:17 >> 18:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)