KOMENTAR: Apoteke
KAKO je moguće da se jedna od najvećih i najuglednijih farmaceutskih ustanova u Srbiji, Apoteka "Beograd", sa 123 objekta, vrhunskim stručnim kadrom i sopstvenim galenskim laboratorijama, dovede gotovo do potpunog uništenja? Danas joj je ostalo svega 39 apoteka i 267 zaposlenih, koji ponovo mesecima čekaju zarađene plate i žive u neizvesnosti.
Ovo je rezultat godinama gomilanih problema, neravnopravnih uslova poslovanja, loših upravljačkih odluka i stranačkog zapošljavanja. Dok su privatni apotekarski lanci širili svoje poslovanje, državna Apoteka "Beograd" je od 2013. godine bila sputana ograničenjima koja joj nisu omogućavala ravnopravnu tržišnu utakmicu. Centralizovane javne nabavke, gubitak povoljnijih uslova nabavke i izostanak sistemske podrške dodatno su pogoršali njen položaj.
Ali, ne mogu se svi problemi pravdati sistemom i zakonskim promenama. Gde je odgovornost rukovodstava? Kako je moguće da se ustanova koja je nekada ostvarivala milijarde dinara suficita dovede u situaciju da nema sredstava ni za redovne zarade i nabavku lekova? Imala je nešto što mnoge privatne apoteke nemaju - sopstvenu proizvodnju, laboratorijske kapacitete i farmaceute koji su bili deo tima primarne zdravstvene zaštite. Umesto da se taj potencijal čuva, razvija i unapređuje, godinama se tolerisalo njegovo propadanje.
Posledice ne snose samo zaposleni. Najveći gubitnici su građani. Nestajanjem državnih apoteka gubi se dostupnost lekova, stručni farmaceutski savet i važan deo javnog zdravstva. Posebno su ugroženi stanovnici manje naseljenih i prigradskih sredina, gde privatnim lancima poslovanje nije dovoljno isplativo. Zar zdravstvena zaštita treba da zavisi isključivo od tržišnog interesa i profita?
Apoteka "Beograd" nije smela da postane žrtva nestručnosti, neodgovornosti i partijskih interesa! Mora da se sačuva i obnovi, a svi koji su doprineli njenom uništavanju moraju da polože račune. Jer, ono što su generacije stvarale ne sme se tek tako prepustiti propasti.
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