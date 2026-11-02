BRNABIĆ: Ovo je vreme terora i straha, plenumski komesari prete i proganjaju

PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da u Srbiji posle izbora nisu prisutne političe podele, već vreme terora, strahovlade i plenumskih komesara i ponovo apelovala na one koji su na izborima dobili poverenje većinske Srbije da preuzmu odgovornost i što pre formiraju institucije.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Ovo je vreme straha. I to ne samo straha, mislim ponajmanje za ljude iz Srpske napredne stranke, koji su pokazali koliko su hrabri i posvećeni Srbiji. Ja mislim straha za veliki broj onih ljudi koji su glasali za Studentsku listu zato što su shvatili da tu od prava i pravde nema ništa, da su to bukvalno plenumski komesari koji su sebi dali za pravo da ganjaju, prete ko god im se nađe na putu. Ljudi žive bukvalno u strahu - rekla je Brnabić za TV Pink.

Navela je da je Studentska lista u prvih sedam dana od objavljivanja rezultata dovela Srbiju do situacije u kojoj je, kako je rekla, potpuno realno da dolaze ljudima na kuću i da ih maltretiraju.

- I to je unapred bilo sve planski smišljeno, to zastrašivanje kako će izgledati ukoliko dođu na izborima. Da vam dođu na kuću, da vam maltretiraju porodicu, da vam šikaniraju porodicu, da vas izbacuju, da vas ponižavaju. I ljudi se plaše. U prvih sedam dana imamo gašenje medija, maltretiranje novinara, ponižavanje ljudi, upadanje u javne institucije, u javna preduzeća, u lokalne samouprave - rekla je Brnabić.

Dodala je da ništa što je rađeno u poslednjih 7-8 dana nije po zakonu i navela da bi, šta god bi uradila sa pozicije vršioca dužnosti predsednika Republike, značilo dodatnu destabilizaciju i građanske sukobe.

Brnabić je apelovala na razum i dodala da je zbog toga održala pres konferenciju koju, kako je rekla, niko nije smeo da prenosi.

- Čast izuzecima od medija. Mislim da su na javnom medijskom servisu, koji je sve osim javnog medijskog servisa u ovom trenutku, preneli moguće jednu moju rečenicu. Ja sam ipak v.d. predsednika Republike. Ali ne da plenum, ne daju plenumski komesari. Oni su zauzeli javni servis - rekla je Brnabić.

Dodala je da je na toj konferenciji apelovala na ljude koji su dobili poverenje većinske Srbije da preuzmu odgovornost i da ne maltretiraju i ne šikaniraju ljude, naglasivši da nemaju pravo na to.

- Da preuzmu odgovornost, da uspostave institucije brzo. Ponosna sam zato što je i Aleksandar Vučić odmah u 21.30 časova rekao koji su rezultati, čestitao pobedniku, iako njemu, kada je pobeđivao 14 godina, niko nije čestitao. Pokazao je kako to izgleda kada ste odgovorni političar. I da, koliko je on bio odgovoran u porazu, da oni makar nešto budu odgovorni u toj pobedi - rekla je Brnabić.

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