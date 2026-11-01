JAPANSKA meteorološka agencija (JMA) saopštila je da je prefekturu Mie jutros pogodio zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali.

Foto: AI generated

Prema podacima JMA, epicentar zemljotresa registrovan je na otvorenom moru, nedaleko od jugoistočne obale prefekture Mie, u centralnom delu zemlje, na geografskim koordinatama oko 33,7 stepeni severne širine i 137,1 stepen istočne dužine.

Zemljotres se dogodio na velikoj dubini od oko 350 kilometara.

Foto: Printskrin/JMA

Zbog dubokog žarišta, podrhtavanje tla osetilo se relativno blago na površini širom šire regije, a na japanskoj skali seizmičkog intenziteta (koja se kreće od 0 do 7) dostigao je nivo 3 u pojedinim, čak i udaljenijim oblastima poput prefekture Fukušima.

Japanska meteorološka agencija je odmah nakon potresa potvrdila da nije izdato upozorenje na cunami, niti postoji opasnost od plimnih talasa.

Državni i lokalni mediji izvestili su da u ovom trenutku nema izveštaja o žrtvama, povređenima ili materijalnoj šteti na infrastrukturi.

Nadležne službe su potvrdile da nuklearna postrojenja u regionu nisu pretrpela nikakva oštećenja i da rade bez nepravilnosti.

Četvrti zemljotres za samo 10 dana

Današnji potres dolazi kao nastavak izuzetno burnog i neuobičajenog seizmičkog perioda u ovom delu Pacifičkog vatrenog pojasa, tokom kojeg su Japan i šira regija za samo nekoliko dana pretrpeli niz razornih udara.

Serija je počela 22. oktobra snažnim zemljotresom magnitude 7,0, da bi samo dva dana kasnije, 24. oktobra, usledio još jači potres magnitude 7,2 koji je pogodio severni region Tohoku blizu obale Ivate i izazvao manje povrede i prekide u saobraćaju.

Već sledećeg dana, 25. oktobra, registrovan je još jedan moćan udar magnitude 7,0 kod Ogasavara (Boninskih ostrva) južno od Tokija, čime je današnji potres od 6,1 Rihtera postao četvrti veliki seizmički udar u ovom regionu za manje od deset dana.

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