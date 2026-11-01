POLJSKA NA IVICI NOVOG POLITIČKOG HAOSA: Smenjen predsednik Ustavnog suda, Evropska komisija odmah reagovala

EVROPSKA komisija saopštila je danas, povodom smene predsednika Ustavnog suda Poljske, i krize koju je taj potez izazvao u zemlji, da poljski parlament ima pravo da imenuje sudije Ustavnog suda.

Foto: Goran Čvorović

Saopštenje dolazi nakon sukoba koji su u petak uveče izbili ispred zgrade poljskog Ustavnog suda, koji je uživo prenošen na televiziji, prenosi Euronjuz.

- Na poljskim je vlastima da obezbede da Ustavni sud može da funkcioniše u skladu sa poljskim ustavom i uz poštovanje relevantne sudske prakse Suda pravde Evropske unije - rekao je portparol Evropske komisije.

On je kazao da je "imenovanje osam novih članova Ustavnog suda u okviru ustavnih ovlašćenja Sejma, poljskog parlamenta".

Portparol Komisije je takođe ukazao na presudu Evropskog suda za ljudska prava, koji je 5. maja izdao privremene mere kojima se od nadležnih poljskih vlasti zahteva "da se uzdrže od ometanja stupanja i obavljanja sudskih dužnosti sudija koje je imenovao Sejm u martu 2026. godine".

Predsednik Poljske Karol Navrocki optužio je juče premijera te zemlje Donalda Tuska za nasilno preuzimanje Ustavnog suda, nakon što je suspendovan predsednik najvišeg suda u zemlji Bogdan Svjačevski, koji je bio saveznik prethodne krajnje desničarske vlade.

Poljski Ustavni sud je u petak saopštio da je sudija sa najdužim stažom, Ana Korvin-Pjotrovska, suspendovala Bogdana Svječkovskog - predsednika suda kojeg je imenovao Tuskov prethodnik iz redova krajnje desnice, i da ona sada preuzima upravljanje sudom.

Ovaj potez je dodatno zaoštrio sukob između Navrockog, saveznika prethodne nacionalističke vlade, i proevropske vlade premijera Donalda Tuska oko kontrole nad pravosuđem u Poljskoj.

(Tanjug)

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