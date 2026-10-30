VUČIĆ O CENZURI NA RTS-u: Imali smo slavu, sekund nisu pustili
LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o cenzuri na RTS.
- Imali smo slavu, govorio sam... doskorašnji predsednik Republike. Sekund nisu pustili. Ja sam ponosam na jednu činjenicu, oni me mrze, ali poštuju svi, jer imam svoj ponos. Ja da vam pezim neću. Možete da me ubijete 500 puta, smejao bih im se u lice. Gledao sam nekoliko puta u cev. Neki od najopasnih ljudi u gradu su mi uperivali cev, smejao sam im se u lice. Hajde pucaj... Oni su sebi dozvolili da ih onako unize: "Mi se izvinjavamo, sad ćemo da budemo dobri i fini". Onda im kažu: "Bando jedna, to što ste se unizili nije dovoljno, sad ćemo da vas ponižavamo još više" - rekao je Vučić.
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