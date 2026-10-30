Tanasković posle najbolje partije u Evroligi: "Na kraju je to bilo presudno"

Nažalost, odlična partija srpskog košarkaša nije bila dovoljna za pobedu nad Žalgirisom.

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa savladali su Partizan u utakmici devete runde Evrolige. U meču odigranom u Žalgirio areni domaći tim pobedio je rezultatom - 87:80

Upisali su crno-beli novi poraz, iako su u završnici uspeli da se vrate u meč i zaprete preokretom. Crno-beli su na početku poslednje četvrtine imali 12 poena zaostatka, ali su serijom dobrih napada prišli na samo četiri poena razlike. Ipak, nisu iskoristili nekoliko prilika da dodatno zakomplikuju završnicu, pa je domaći tim sačuvao prednost. Tako je "parni valjak" sa dva poraza zatvorio ovonedeljno duplo kolo i u narednu utakmicu protiv Makabija ući će sa skorom 4:5.

Najbolji pojedinac na večerašnjoj utakmici za crno-bele bio je reprezentativac Srbije Nikola Tanasković.

Partizanov krilni centar je posebno dobro koristio svoje fizičke karakteristike u duelu sa Jonasom Valančijunasom. Iako je Litvanac klasična petica, a igrač Partizana nastupa na poziciji krilnog centra, reprezentativac Srbije uspevao je da mu stvara probleme, da dolazi do poena i iznuđuje faulove. Njegov učinak bio je jedan od retkih svetlih detalja u igri gostiju, a utakmicu je završio sa 19 poena.

- Dopustili smo jednoj kvalitetnoj ekipi da jako dobro otvori utakmicu u svoju korist. To je na kraju presudilo, jer smo celu utakmicu jurili tu neku razliku. Čak i kada smo stigli na poluvremenu, opet smo dozvolili jako lake poene i oni su se vratili na nekih 11, čini mi se 10 poena razlike. I dalje ne možemo da pogodimo neke otvorene šuteve, ali nadam se da će i to doći - rekao je Tanasković za "Mocart sport" posle meča i otkrio kako je bilo "tući" se sa Valančijunasom.

- Bilo je zahtevno. Zadovoljan sam svojom igrom, ali kao što sam rekao posle Asvela, gubimo svi zajedno, dobijamo svi zajedno i to je to.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.