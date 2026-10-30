VUČIĆ O PRVIM POTEZIMA NOVE VLASTI: Svaki urednik im je komesarski izbor; Uništiće ekonomiju
LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je prve poteze nove vlasti.
- - Kada sam ušao u studio, ekonomija je bila na najnižem stepenu, danas je vrlo dobra i odlična. Zapamtite kakva će biti za dve godin kad spadnu sa vlasti. Samo da vidite kako će ciklus da se ponovi. Samo mnogo brže. Nismo promenili Aleksandra Tijanića. Kojem ne možeš ništa da ne radiš. Doveli su sve potrčko do potrčka. Vratili žutu Olju. Šta je radila sve vreme? Svaki od ovih urednika kojeg su doveli, po političkoj liniji je izabran. Svaki je komeasarski izbor. Svaki je direktno komesarski izbor. Nema nijedan, nijedan jedini. Posle Tijanića izabrali smo Bujoševića, kojeg su nazivali "Žuti Bujke". Došli su komesari, postavljaj samo one koji su dizali tri prsta tri dana pred izbore. Dinko Gruhonjić je postavio kompletan RTV. U Leliću... vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac? Za šta su glasali? - kazao je Vučić večeras za Informer TV.
Preporučujemo
PORTAL PIŠTALjKA: Direktor Jovine gimnazije uhapšen za delo za koje nije niko ranije
30. 10. 2026. u 14:24
OSTAVKA U VRHU TZV. KOSOVSKE POLICIJE: Hodža napušta funkciju
30. 10. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)