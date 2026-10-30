Politika

VUČIĆ O PRVIM POTEZIMA NOVE VLASTI: Svaki urednik im je komesarski izbor; Uništiće ekonomiju

Novosti online

30. 10. 2026. u 21:36

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je prve poteze nove vlasti.

ВУЧИЋ О ПРВИМ ПОТЕЗИМА НОВЕ ВЛАСТИ: Сваки уредник им је комесарски избор; Уништиће економију

Foto: Printskrin

 -  - Kada sam ušao u studio, ekonomija je bila na najnižem stepenu, danas je vrlo dobra i odlična. Zapamtite kakva će biti za dve godin kad spadnu sa vlasti. Samo da vidite kako će ciklus da se ponovi. Samo mnogo brže. Nismo promenili Aleksandra Tijanića. Kojem ne možeš ništa da ne radiš. Doveli su sve potrčko do potrčka. Vratili žutu Olju. Šta je radila sve vreme? Svaki od ovih urednika kojeg su doveli, po političkoj liniji je izabran. Svaki je komeasarski izbor. Svaki je direktno komesarski izbor. Nema nijedan, nijedan jedini. Posle Tijanića izabrali smo Bujoševića, kojeg su nazivali "Žuti Bujke". Došli su komesari, postavljaj samo one koji su dizali tri prsta tri dana pred izbore. Dinko Gruhonjić je postavio kompletan RTV. U Leliću... vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac? Za šta su glasali? - kazao je Vučić večeras za Informer TV.

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