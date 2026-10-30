HAOTIČAN PRIZOR NA MEČU SRBA! Slavni košarkaš doživeo jeziv pad, dvorana zanemela! (FOTO)

Svi su ostali u šoku!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Dubaija savladali su Hapoel u Evroligi, ali je senku na pobedu tima iz Emirata bacila povreda gostujućeg igrača i jedne od najvećih zvezda elitnog takmičenja, Tomaša Satoranskog.

Češki reprezentativac doživeo je težak pad na utakmici devetog kola, posle čega je na nosilima iznet sa parketa. Nemile scene viđene su u završnici treće četvrtine kada je Satoranski skočio da pokupi promašaj saigrača Vasilija Micića.

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Tada je Tomaš snažno udario leđima i glavom o parket i nije mogao da ustane, pa mu je ukazana pomoć.

Sumnja se da je zadobio potres mozga i u narednim danima očekuju ga dodatni pregledi.

Inače, meč je obeležio Filip Petrušev, bivši igrač Crvene zvezde postigao je 20 poena i bio najbolji na parketu.

I drugi srspki reprezentativac, Vasilije Micić bio je odličan sa 15 poena, ali je njegov tim na kraju izgubio.

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