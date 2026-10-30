UNIŠTEN RUSKI PONOS, UKRAJINSKI DRONOVI LOCIRALI I ULOVILI HELIKOPTER MI-8: Pogledajte snimak neverovatne potere (VIDEO)
VOJNICI Treće jurišne brigade uništili su ruski helikopter Mi-8 u Luganskoj oblasti, presrevši ga nakon sletanja, objavio je ukrajinski Treći armijski korpus na Fejsbuku.
Ukrajinska vojska napominje da su, dok su tragali za neprijateljskom logistikom, operateri dronova kamikaze "hornet" iz voda udarnog krila SKAJFOM uočili ruski Mi-8. Međutim, njihov pokušaj da obore neprijateljski avion u letu nije bio uspešan.
- Brzina krstarenja helikoptera je premašila brzinu jurišnih dronova, ali čim su ruski avioni sleteli, lovci su pokrenuli napad u blizini rezervoara za gorivo. Drugi 'hornet' je uspešno uništio metu - navodi se u saopštenju, prenosi Unian.
Napominje se da Rusi koriste takve helikoptere za prevoz osoblja, tereta, evakuaciju i pružanje vatrene podrške, kao i da je pogođena letelica izgorela do kraja.
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