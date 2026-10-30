UNIŠTEN RUSKI PONOS, UKRAJINSKI DRONOVI LOCIRALI I ULOVILI HELIKOPTER MI-8: Pogledajte snimak neverovatne potere (VIDEO)

VOJNICI Treće jurišne brigade uništili su ruski helikopter Mi-8 u Luganskoj oblasti, presrevši ga nakon sletanja, objavio je ukrajinski Treći armijski korpus na Fejsbuku.

WillWest News / Profimedia

Ukrajinska vojska napominje da su, dok su tragali za neprijateljskom logistikom, operateri dronova kamikaze "hornet" iz voda udarnog krila SKAJFOM uočili ruski Mi-8. Međutim, njihov pokušaj da obore neprijateljski avion u letu nije bio uspešan.

- Brzina krstarenja helikoptera je premašila brzinu jurišnih dronova, ali čim su ruski avioni sleteli, lovci su pokrenuli napad u blizini rezervoara za gorivo. Drugi 'hornet' je uspešno uništio metu - navodi se u saopštenju, prenosi Unian.

Napominje se da Rusi koriste takve helikoptere za prevoz osoblja, tereta, evakuaciju i pružanje vatrene podrške, kao i da je pogođena letelica izgorela do kraja.

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