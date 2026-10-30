”SAZNAO SAM IM CELU LISTU ZA NOVU VLADU!” Vučić: Svi oni koji su vladali od 2000. do 2012.
LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o novim vlastima.
- Jedan čovek mora da bude ubijen, to sam ja. Ja govorim istinu. Kad narod bude video kaoliko su halapljivi. Saznao sam im celu listu za novu vladu. Zovu Dinkića... Svi oni koji su vladali od 2000. do 2012. - rekao je Vučić.
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