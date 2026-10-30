Politika

”SAZNAO SAM IM CELU LISTU ZA NOVU VLADU!” Vučić: Svi oni koji su vladali od 2000. do 2012.

V.N.

30. 10. 2026. u 21:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o novim vlastima.

”САЗНАО САМ ИМ ЦЕЛУ ЛИСТУ ЗА НОВУ ВЛАДУ!” Вучић: Сви они који су владали од 2000. до 2012.

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

 - Jedan čovek mora da bude ubijen, to sam ja. Ja govorim istinu. Kad narod bude video kaoliko su halapljivi. Saznao sam im celu listu za novu vladu. Zovu Dinkića... Svi oni koji su vladali od 2000. do 2012. - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu