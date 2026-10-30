STRAH JE ZAVLADAO KOD LJUDI Vučić: ”Sve može da se ispravi, ali ne može političko i ekonomsko uništenje Srbije”
LIDER opozicije govorio je o strahu koji je zavladao u Srbiji.
- Strah je zavladao kod ljudi. Oni će da se svađaju oko toga. Sve može da se ispravi, ali ne može političko i ekonomsko uništenje Srbije. Ne može da se ispravi kad hapsite nekoga zbog stativa. Zamislite divne žene nose svoje cegere, a neko je rekao, vidite nije providno, tu je važan i opasan materijal... u Deronjama... Naš odgovor je da za razliku od njih budemo ljudi, Da budemo jaki, izdržimo tu. Pozvao sam ljude večeras i rekao: "Znam koliko vam je teško, koliko niste spavali". Znam koliko ljudi tu ne zaziru ni od čega. Strašno sam se uplašio. Kakav bi to spektakl bio. Zašto sam za njih nerešiva enigma? Pričao sam o tome sa Vojislavom davno. To nije zavitlavanje. Kao Marinika i Boško Obradović, Vama neko krši prava, ako si spreman da stradaš i žrtvuješ se, u tom slučaju ulaziš u štrajk glađu. Ili će da promene svoju odluku, ili ćeš da budeš mrtav. To može 0,0001 posto ljudi. Miki Rakić me je molio, neko od Amerikanaca im je rekao: "Samo da taj ne ulazi u takav problem". Nisam ušao u štrajk glađu samo zbog poštovanja prema Tomi Nikoliću. Daću sve od sebe da ja budem taj. Neće se niko tući. Hoću da im ispunim tu želju i da vide kakvu su sebi bedu na vrat natovarili - kaže Vučić.
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