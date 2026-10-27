ELEKTROMREŽA SRBIJE: Kupljen deo dalekovoda od hrvatskog operatera koji se nalazi u Srbiji

ELEKTROMREŽA Srbije (EMS) kupila je od Hrvatskog operatora prenosnog sistema (HOPS) deo dalekovoda Nijemci-Šid na teritoriji Srbije za 125.015 evra, rečeno je u EMS-u.

D.N.

To će, kako navode, omogućiti sanaciju i održavanje dela dalekovoda koji se nalazi na teritoriji Srbije.

Hrvatska vlada je navela da je HOPS time ostvario finansijsku korist od najmanje milion evra jer, uz prihod od prodaje, nije morao da troši sredstva na sanaciju dalekovoda u Srbiji, procenjenu na 900.000 evra, navodi HRT.

Dalekovod Nijemci-Šid izgrađen je 1976. godine, a nakon raspada Jugoslavije ostao je u evidentiran u poslovnim knjigama Hrvatskog operatora prenosa.

(Tanjug/sputnikportal.rs)

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