"MESEČAR" PONOVO OSVAJA PUBLIKU: Goga Sekulić raspevala Podgoricu (FOTO)
FOLK zvezda Goga Sekulić napravila je sjajnu atmosferu u Podgorici, gde je publika u glas pevala njene poznate hitove "Gaćice" i "Sek*i biznismen".
Posebnu pažnju privukao je „Mesečar“, koji je zahvaljujući društvenim mrežama ponovo postao popularan, a stih o dresu sa brojem sedam povezan je sa fudbalerom Kristijanom Ronaldom.
- Presrećna sam kada vidim da publika i dalje voli moje pesme i da ih peva u glas. To je za mene najveća nagrada - rekla je Goga za "Večernje novosti".
Veče je dodatno upotpunila Stoja kao specijalna gošća, a poznati hitovi i dobra atmosfera obeležili su muzičko druženje sa publikom.
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