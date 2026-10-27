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"MESEČAR" PONOVO OSVAJA PUBLIKU: Goga Sekulić raspevala Podgoricu (FOTO)

Dušan Cakić

27. 10. 2026. u 18:45

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FOLK zvezda Goga Sekulić napravila je sjajnu atmosferu u Podgorici, gde je publika u glas pevala njene poznate hitove "Gaćice" i "Sek*i biznismen".

МЕСЕЧАР ПОНОВО ОСВАЈА ПУБЛИКУ: Гога Секулић распевала Подгорицу (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Posebnu pažnju privukao je „Mesečar“, koji je zahvaljujući društvenim mrežama ponovo postao popularan, a stih o dresu sa brojem sedam povezan je sa fudbalerom Kristijanom Ronaldom.

- Presrećna sam kada vidim da publika i dalje voli moje pesme i da ih peva u glas. To je za mene najveća nagrada - rekla je Goga za "Večernje novosti".

Foto: Nikola Luković

Veče je dodatno upotpunila Stoja kao specijalna gošća, a poznati hitovi i dobra atmosfera obeležili su muzičko druženje sa publikom.

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