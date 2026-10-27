Svet

CENTCOM DEMANTOVAO: "Američke snage ostaju u Ormuskom moreuzu"

Ј.О.С.

27. 10. 2026. u 18:43

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CENTRALNA komanda Oružanih snaga SAD (CENTKOM) demantovala je danas tvrdnje komandanta mornarice Korpusa Islamske revolucije Irana (IRGC) da su se američke snage povukle iz Ormuskog moreuza.

ЦЕНТЦОМ ДЕМАНТОВАО: Америчке снаге остају у Ормуском мореузу

Ilustracija AI/ČetGPT

U objavi na društvenoj mreži Iks, CENTKOM je naveo da su američke snage raspoređene na Bliskom istoku i "ostaju prisutne i budne u Ormuskom moreuzu i okolnim vodama". 

-  Američke snage i regionalni partneri kontrolišu ovaj međunarodni vodeni put, a očigledno ne Iran - dodaje se u objavi. 

Komandant Pete pomorske zone mornarice IRGC Ali Ozmai je izjavio u petak tokom obraćanja da su se američke snage povukle iz Ormuskog moreuza i udaljilje stotinama kilometara od iranskih obala.

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