CENTCOM DEMANTOVAO: "Američke snage ostaju u Ormuskom moreuzu"

CENTRALNA komanda Oružanih snaga SAD (CENTKOM) demantovala je danas tvrdnje komandanta mornarice Korpusa Islamske revolucije Irana (IRGC) da su se američke snage povukle iz Ormuskog moreuza.

Ilustracija AI/ČetGPT

U objavi na društvenoj mreži Iks, CENTKOM je naveo da su američke snage raspoređene na Bliskom istoku i "ostaju prisutne i budne u Ormuskom moreuzu i okolnim vodama".

- Američke snage i regionalni partneri kontrolišu ovaj međunarodni vodeni put, a očigledno ne Iran - dodaje se u objavi.

🚫 CLAIM: The navy commander for Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps recently claimed that U.S. forces have abandoned the Strait of Hormuz by moving hundreds of "kilometers" away. This is FALSE. ✅ FACT: U.S. forces deployed to the Middle East remain present and vigilant in the Strait of Hormuz and surrounding waters, as demonstrated by the CENTCOM commander this weekend. U.S. forces and regional partners control the international waterway — clearly not Iran. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 27, 2026

Komandant Pete pomorske zone mornarice IRGC Ali Ozmai je izjavio u petak tokom obraćanja da su se američke snage povukle iz Ormuskog moreuza i udaljilje stotinama kilometara od iranskih obala.