Politika

GORI PIONIRSKI PARK! VARVARSTO I DIVLJANJE U CENTRU BEOGRADA: Pristalice Studentske liste zapalili šatore

Novosti online

25. 10. 2026. u 23:24

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PRISTALICE Studentske liste zapalili su šatore postavljene u Pionirskom parku.

ГОРИ ПИОНИРСКИ ПАРК! ВАРВАРСТО И ДИВЉАЊЕ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: Присталице Студентске листе запалили шаторе

Foto: Printksrin N1

Veliki požar buknuo je u Pionirskom parku nakon što su pristalice Studentske liste zapalili šatore.

Veliki požar se brzo širi, a vatrogasci su stigli na lice mesta.

Blokaderi su cepali banere i plakate "Ujedinjene Srbije" u centru Beograda.

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