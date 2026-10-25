GORI PIONIRSKI PARK! VARVARSTO I DIVLJANJE U CENTRU BEOGRADA: Pristalice Studentske liste zapalili šatore

GRAĐANI Srbije danas su glasali na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristilo je 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu glasali su na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.