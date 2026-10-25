GORI PIONIRSKI PARK! VARVARSTO I DIVLJANJE U CENTRU BEOGRADA: Pristalice Studentske liste zapalili šatore
PRISTALICE Studentske liste zapalili su šatore postavljene u Pionirskom parku.
Veliki požar buknuo je u Pionirskom parku nakon što su pristalice Studentske liste zapalili šatore.
Veliki požar se brzo širi, a vatrogasci su stigli na lice mesta.
Blokaderi su cepali banere i plakate "Ujedinjene Srbije" u centru Beograda.
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