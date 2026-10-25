Politika

MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Ja nigde da bežim neću, u Srbiji sam, kako bilo

В. Н.

25. 10. 2026. u 21:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poslao je poruku svima.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА: Ја нигде да бежим нећу, у Србији сам, како било

Foto: printskrin RTS

"Ja nigde da bežim neću, u Srbiji sam, kako bilo. Toliko o tome da neću da priznam izbore."

"Videćete za 6 meseci sve."

U štabu liste okupljeni su zapevali "Ruzmarin".

"Od večeras idemo u pripreme, idemo da ih pobedimo. Živela Srbija!"

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac