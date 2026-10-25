MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Ja nigde da bežim neću, u Srbiji sam, kako bilo

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poslao je poruku svima.

Foto: printskrin RTS

"Ja nigde da bežim neću, u Srbiji sam, kako bilo. Toliko o tome da neću da priznam izbore."

"Videćete za 6 meseci sve."

U štabu liste okupljeni su zapevali "Ruzmarin".

"Od večeras idemo u pripreme, idemo da ih pobedimo. Živela Srbija!"

Tanjug

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