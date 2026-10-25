Politika

VJT BEOGRAD: Proverama navoda prijavljenih u Belom Potoku utvrđeno je da nema kupovine glasova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 16:04

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POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu obavešteno je da su M.S. i M.P. prijavile Policijskoj ispostavi u Belom Potoku saznanja do kojih je M.S. došla od svoje prijateljice A.M. u vezi eventualnih nepravilnosti i kupovine glasova na parlamentarnim izborima koji se održavaju danas.

ВЈТ БЕОГРАД: Проверама навода пријављених у Белом Потоку утврђено је да нема куповине гласова

VJT Beograd

U skladu sa zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva br. 7/26 od 20. oktobra, dežurni javni tužilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu odmah je izdao usmeni zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Službi za borbu protiv korupcije, čiji su policijski službenici istog dana obavili razgovor sa A.M, saopšteno je iz tog tužilaštva.

A.M. je tom prilikom, kako se dodaje, izjavila da nema bližih saznanja niti dokaza za bilo kakve nepravilnosti, da kruže priče po gradskom prevozu da se kupuju glasovi, ali da njoj niko nikada nije nudio bilo kakav novac.

Takođe je rekla da je u prolazu na Voždovcu čula neku ženu, za koju ne zna kako se zove, "kako razgovara telefonom i spominje glasanje i prodaju glasova, ali ništa određenije" i da u vezi navedenog nema bližih saznanja.

Potvrdila je da je o tome razgovarala sa poznanicom M.S. i da joj je rekla kako nema nikakvih dokaza, niti bližih saznanja i da iz tih razloga neće ići u policijsku stanicu i bilo šta prijaviti jer nema šta da prijavi.

Imajući vidu prikupljena obaveštenja, javni tužilac je zaključio da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, niti bilo koje drugo krivičnog delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Tanjug

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