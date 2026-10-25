Nejmar: Ne volim da gledam fudbal!
Nejmar je pričao o životu van terena.
- Ne volim da gledam fudbal iz lože niti preko televizije. Volim košarku, ali i nju pratim samo povremeno. Nerviram se dok gledam fudbal - kazao je Brazilac za "O Globo", pa dodao:
- Kada sam o tome pričao u intervjuima ili prijateljima, niko mi nije verovao. Volim fudbal, ali volim da ga igram. A da sedim na kauču i upalim televizor da bih gledao utakmicu, to jednostavno ne mogu.
Prisetio se i perioda provedenog u Evropi, gde je nastupao za Barselonu, a potom i za Pari Sen Žermen.
- Kada su momci boravili kod mene dok sam igrao za te klubove, subotom i nedeljom na TV nije bilo ničega osim fudbala. Užasno sam se nervirao i nisam hteo ni da uđem u dnevnu sobu.
U profesionalnom fudbalu još od svoje 17. godine, Nejmar je otkrio i planove nakon što definitivno okači kopačke o klin.
- Jasno je da ću, kada se povučem, provesti čitavu godinu bez ikakvih obaveza. Živeću jednostavno: ako mi se tog dana igra fudbal, igraću. Ali ako tog dana ne budem raspoložen ni za šta, neću raditi apsolutno ništa.
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