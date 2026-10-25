Politika

NAJNOVIJI PRESEK IZLAZNOSTI: Objavljeno koliko je birača glasalo do 17 časova

Танјуг

25. 10. 2026. u 17:28

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PREMA proceni IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) na parlamentarnim izborima u Srbiji do 17.00 časova glasalo je 60,9 odsto birača, objavljeno je na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks.

НАЈНОВИЈИ ПРЕСЕК ИЗЛАЗНОСТИ: Објављено колико је бирача гласало до 17 часова

Foto: Novosti

Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 17.00 časova glasalo je 47,2 odsto birača.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

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