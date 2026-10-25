NAJNOVIJI PRESEK IZLAZNOSTI: Objavljeno koliko je birača glasalo do 17 časova
PREMA proceni IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) na parlamentarnim izborima u Srbiji do 17.00 časova glasalo je 60,9 odsto birača, objavljeno je na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks.
Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 17.00 časova glasalo je 47,2 odsto birača.
U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.
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