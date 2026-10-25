IZBORI U NEGOTINU: Do 14 časova glasalo 41,09 odsto birača, odziv veći nego na prošlim izborima

IZLAZNOST na izborima u opštini Negotin do 14 časova dostigla je 41,09 odsto, pokazuju podaci sa reprezentativnog uzorka od osam biračkih mesta.

Foto: S.M.J.

Ovo predstavlja značajniji odziv u poređenju sa prethodnim parlamentarnim izborima, kada je na teritoriji opštine do 14 časova glasalo 34,51 odsto upisanih birača.

Najveći procenat izlaznosti zabeležen je na biračkom mestu 7 u Negotinskoj gimnaziji, gde je glasalo 220 birača, odnosno tačno 55 odsto. Visok odziv beleži se i u Popovici na biračkom mestu 49 sa 48,79 odsto, gde je glasao 101 birač, kao i u Domu penzionera na biračkom mestu 3, gde je na biralište izašlo 265 građana, odnosno 45,06 odsto.

U Prahovu je na biračkom mestu 51 zabeležena izlaznost od 42,55 odsto sa 160 glasača, dok je u Istorijskom arhivu na biračkom mestu 17 glasalo 424 birača, što čini 41,90 odsto. Na biračkom mestu 2 u Osnovnoj školi "Vera Radosavljević" glasala su 402 birača, odnosno 40,68 odsto upisanih.

Najmanji odziv i dalje se beleži na posmatranim seoskim biračkim mestima. Na biračkom mestu 21 u Bukovču glasalo je 126 birača, što je 28,3 odsto, dok je u Dušanovcu na biračkom mestu 29 izašlo 125 građana, odnosno 27,4 odsto.