Moskva će biti domaćin Svetskog prvenstva u dizanju tegova 2030. godine, nakon što Rusija nije imala pravo da bude domaćin međunarodnih takmičenja u olimpijskim sportovima duže od četiri godine.

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To će biti prvi put da se turnir održava u Moskvi od ujedinjenja muških i ženskih šampionata u dizanju tegova 1997. godine, prenosi RIA Novosti.

Odluku o domaćinstvu Moskve doneo je izvršni odbor Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF).

Prethodno je ruska prestonica bila domaćin svetskog prvenstva za muškarce 1975, 1980. (kao deo letnjih olimpijskih igara) i 1983. godine.

Svetsko prvenstvo u dizanju tegova održava se svake godine.

Godine 2030-te, to će biti prvi kvalifikacioni događaj za Olimpijske igre 2032. godine.



U junu su svi sportisti iz ovih zemalja dobili ovu dozvolu.



