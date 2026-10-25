NOVI ŽESTOKI UDAR NA RUSIJU: Raketni napad na vojnu industriju u Lipeckoj oblasti
RUSKI vojnoindustrijski objekat, fabrika Energija u gradu Jelecu, u Lipeckoj oblasti, našao se na meti raketnog napada u nedelju, 25. oktobra.
To je objavio Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda, prenosi Ukrinform.
Guverner Lipecke oblasti Igor Artamonov saopštio je da je 25. oktobra napadnuta industrijska zona u Jelecu.
Pretpostavlja se da je meta napada bila fabrika namenske industrije Energija.
- Hitne službe već rade na licu mesta - napisao je Artamonov na društvenim mrežama.
Prema navodima kanala koji prate vojna dešavanja, fabrika je pogođena krstarećim raketama.
Telegram kanal Astra naveo je da je Energija najveće rusko istraživačko-proizvodno preduzeće specijalizovano za hemijske izvore električne energije.
Proizvodi ove fabrike široko se koriste u različitim sektorima, uključujući vojnu industriju, civilno vazduhoplovstvo, pomorski saobraćaj i energetiku.
Energija, između ostalog, proizvodi baterije za bespilotne letelice, izvore napajanja za raketne sisteme protivvazdušne odbrane, kao i baterije za avione i vojne brodove.
Prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe i ranijim saopštenjima ukrajinskog Generalštaba, ovo preduzeće proizvodi električne komponente za rakete sistema „Iskander-M“ i „Iskander-K“, protivbrodske rakete H-35U i module za navođenje avionskih bombi.
Ukrajinski izvori navode i proizvodnju baterija za rakete „Kinžal“, kao i drugih izvora napajanja potrebnih za rad savremenih sistema naoružanja.
Zbog toga se fabrika već duže vreme nalazi među ciljevima ukrajinskih udara na rusku vojnu industriju.
Fabrika se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije, Kanade, Švajcarske, Japana, Australije i Ukrajine.
Ovo postrojenje i ranije je bilo meta napada.
U maju 2025. godine napad je izazvao požar u jednom od proizvodnih pogona, dok je novi napad na fabriku prijavljen i u januaru 2026. godine.
(Kurir)
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