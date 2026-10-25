NOVI ŽESTOKI UDAR NA RUSIJU: Raketni napad na vojnu industriju u Lipeckoj oblasti

RUSKI vojnoindustrijski objekat, fabrika Energija u gradu Jelecu, u Lipeckoj oblasti, našao se na meti raketnog napada u nedelju, 25. oktobra.

Foto: X / world_vibe_

To je objavio Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda, prenosi Ukrinform.

Guverner Lipecke oblasti Igor Artamonov saopštio je da je 25. oktobra napadnuta industrijska zona u Jelecu.

Pretpostavlja se da je meta napada bila fabrika namenske industrije Energija.

- Hitne službe već rade na licu mesta - napisao je Artamonov na društvenim mrežama.

Prema navodima kanala koji prate vojna dešavanja, fabrika je pogođena krstarećim raketama.

Energia plant in Russia’s Lipetsk Region attacked The facility manufactures batteries and power cells, including for Russia’s military-industrial complex. Its products are used in Iskander-M missiles, aerial bombs and equipment made by Roscosmos. Earlier, Ukrainian monitoring channels reported that drones had attacked the AVISMA plant in Perm Krai. AVISMA is part of the VSMPO-AVISMA corporation, the world’s largest producer of titanium and titanium alloys. Its products have been used in the manufacture of Russian Kalibr missiles, Su-series aircraft and warships. — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2026

Telegram kanal Astra naveo je da je Energija najveće rusko istraživačko-proizvodno preduzeće specijalizovano za hemijske izvore električne energije.

Proizvodi ove fabrike široko se koriste u različitim sektorima, uključujući vojnu industriju, civilno vazduhoplovstvo, pomorski saobraćaj i energetiku.

Energija, između ostalog, proizvodi baterije za bespilotne letelice, izvore napajanja za raketne sisteme protivvazdušne odbrane, kao i baterije za avione i vojne brodove.

Prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe i ranijim saopštenjima ukrajinskog Generalštaba, ovo preduzeće proizvodi električne komponente za rakete sistema „Iskander-M“ i „Iskander-K“, protivbrodske rakete H-35U i module za navođenje avionskih bombi.

Ukrajinski izvori navode i proizvodnju baterija za rakete „Kinžal“, kao i drugih izvora napajanja potrebnih za rad savremenih sistema naoružanja.

Zbog toga se fabrika već duže vreme nalazi među ciljevima ukrajinskih udara na rusku vojnu industriju.

‼️‼️ Acaban de lanzar misiles de cruzero 💥contra la fábrica “Energia”en Yelets, en la región de Lipetsk, rusia. La empresa trabaja para el complejo militar-industrial de la Federación Rusa y fabrica baterías y acumuladores para sistemas de misiles, aviación y otro material militar. Varios misiles han impactado en la fábrica; todo el recinto está envuelto en humo. Probablemente se trate de una repetición de la operación, similar a la de Orel. En estos momentos todo está en llamas 🔥, la zona del impacto está acordonada y se dirigen numerosas ambulancias hacia la fábrica. — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) October 25, 2026

Fabrika se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije, Kanade, Švajcarske, Japana, Australije i Ukrajine.

Ovo postrojenje i ranije je bilo meta napada.

U maju 2025. godine napad je izazvao požar u jednom od proizvodnih pogona, dok je novi napad na fabriku prijavljen i u januaru 2026. godine.

(Kurir)

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