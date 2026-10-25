NEOPHODNA BRZA REAKCIJA NADLEŽNIH ORGANA: Zaštitnik građana najoštrije osuđuje nasilje i poziva na smirivanje tenzija
ZAŠTITNIKU građana pristigao je veliki broj pritužbi građana koje se u najvećoj meri odnose na sukobe i incidente u blizini biračkih mesta, uključujući i navode o napadima na starija lica.
Zaštitnik građana najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad starijim osobama, kao i napade na članove porodice političkih aktera bez obzira na njihovu političku pripadnost ili opredeljenje, ističe se u saopštenju.
Ukazauje se da je napad na starije lice, kao i ugrožavanje bilo kog člana porodice zbog političkog delovanja apsolutno nedopustivo.
- Niko ne sme biti izložen nasilju, pretnjama ili zastrašivanju zbog svojih godina, ličnih stavova ili političkog opredeljenja - naglašava Zaštitnik građana.
Zaštitnik građana pozvao je sve učesnike političkog i javnog života kao i sve građane na hitno smirivanje tenzija, uzdržavanje od nasilja i odgovorno postupanje.
- Političke razlike ne smeju biti povod za ugrožavanje bezbednosti, dostojanstva i prava bilo kog građanina - naglašava se u saopštenju.
Zaštitnik građana ističe da je neophodno da nadležni organi bez odlaganja ispitaju navode o svim prijavljenim incidentima i preduzmu mere iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.
Srpska napredna stranka saopštila je ranije danas da je verbalno i fizički napadnuta majka nosioca izborne liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace.
(Tanjug)
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