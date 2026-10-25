KIKINĐANI NAPUNILI GLASAČKE KUTIJE: Do 15 sati glasalo 57,6 odsto birača
PO SVEMU sudeći u Kikindi će danas biti zabeležen rekordan izlazak birača na parlamentarne izbore, jer je Gradska izborna komisija saopštila da se do 15 sati izjasnilo 57, 6 odsto građana s pravom glasa.
U biračkom spisku je ukupno 45.184 onih koji mogu da glasaju na jednom od 60 biračkih mesta.
U gradu je 35, a u devet sela ima još 25 mesta za glasanje.
Izjašnjavanje protiče bez problema i primedbi.
DOBRA IZLAZNOST U SENTI I NOVOM KNEŽEVCU
U Senti je zabeležena dobra izlaznost na izbore, do 14 sati glasalo je 34, 07 odsto birača, od ukupno 19.256 punoletnih građana u biračkom spisku.
U Novom Kneževcu do 14 sati glasalo 48, 4 odsto građana od ukupno 8.170 onih koji imaju pravo glasa.
Izjašnjavanje građana je na 22 biračka mesta.
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