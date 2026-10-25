Politika

KIKINĐANI NAPUNILI GLASAČKE KUTIJE: Do 15 sati glasalo 57,6 odsto birača

Р. Шегрт

25. 10. 2026. u 15:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PO SVEMU sudeći u Kikindi će danas biti zabeležen rekordan izlazak birača na parlamentarne izbore, jer je Gradska izborna komisija saopštila da se do 15 sati izjasnilo 57, 6 odsto građana s pravom glasa.

КИКИНЂАНИ НАПУНИЛИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ: До 15 сати гласало 57,6 одсто бирача

Foto: R. Šegrt

U biračkom spisku je ukupno 45.184 onih koji mogu da glasaju na jednom od 60 biračkih mesta.

U gradu je 35, a u devet sela ima još 25 mesta za glasanje.

Izjašnjavanje protiče bez problema i primedbi.

DOBRA IZLAZNOST U SENTI I NOVOM KNEŽEVCU

U Senti je zabeležena dobra izlaznost na izbore, do 14 sati glasalo je 34, 07 odsto birača, od ukupno 19.256 punoletnih građana u biračkom spisku.

U Novom Kneževcu do 14 sati glasalo 48, 4 odsto građana od ukupno 8.170 onih koji imaju pravo glasa.

Izjašnjavanje građana je na 22 biračka mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac