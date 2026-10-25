TODOROVIĆ: Na biračkom mestu Kamičak u Šapcu do 15 sati glasalo skoro 50 odsto birača
PREDSEDNIK Izborne komisije na biračkom mestu Kamičak u Šapcu, Vladan Todorović, izjavio je da je do 15.00 časova na tom biračkom mestu glasalo skoro 50 odsto birača na vanrednim parlamentarnim izborima.
- Imamo 1.652 birača i nadamo se da će glasanje i dalje proteći u najboljem redu, kao što je to bio slučaj i do sada - rekao je Todorović.
Ukazao je da svi koji danas rade na tom biračkom mestu slede uputstva koja su dobili od RIK-a i Vlade Srbije kako bi izbori prošli kako treba.
- Objekat je jako mali. Mi smo tu odredili neka dva mesta za glasanje i ponašamo se u skladu sa zakonom i onim što sam RIK nalaže. Za sada je sve u redu - kazao je Todorović.
U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista.
(Tanjug)
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