Politika

OGLASILI SE POSMATRAČI IZ RUSIJE: Izborne procedure ispoštovane na biračkim mestima u Srbiji

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 10. 2026. u 19:51

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ZAKONSKI propisane izborne procedure na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji se poštuju, izjavio je za RIA Novosti posmatrač Centralne izborne komisije Rusije Konstantin Mazurevski.

ОГЛАСИЛИ СЕ ПОСМАТРАЧИ ИЗ РУСИЈЕ: Изборне процедуре испоштоване на бирачким местима у Србији

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Posmatrač je saopštio da je delegacija CIK-a Rusije u nedelju posetila više od 10 biračkih mesta u Beogradu, Novom Sadu i Petrovaradinu.

 - Na biračkim mestima koja smo posetili poštovane su sve izborne procedure predviđene zakonom - rekao je Mazurevski.

Prema njegovim rečima, delegacija CIK-a nije unapred planirala koja će konkretna biračka mesta posetiti, već ih je birala nasumično. Na gotovo svim posećenim biračkim mestima zabeležena je visoka izlaznost.

 - Razgovarali smo sa ljudima koji čekaju u redovima. Razgovarali smo sa članovima biračkih odbora, a na biračkim mestima koja smo posetili bili su prisutni i posmatrači političkih stranaka. Razgovarali smo i sa njima. Nisu uočili nikakve nepravilnosti. Svi su zadovoljni organizacijom izbora - istakao je posmatrač.

Mazurevski je saopštio da će delegacija CIK-a Rusije prisustvovati prebrojavanju glasova na jednom od biračkih mesta.

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