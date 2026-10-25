DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 26. OKTOBAR: Ovna muči stagnacija na poslu, Škorpiju problemi sa partnerom, a Ribe sa ugovorima

SAZNAJTE šta vas ponedeljak, 26. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Pun Mesec u kući novca i posla donosi vam veće troškove i osećaj stagnacije na poslu. Sunce u sedmoj kući u kvadratu sa Plutonom upozorava na nesporazume i sukobe u partnerskim odnosima. Kardiovaskularne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Jednom godišnje, pun Mesec nađe se u vašoj kući ličnosti, a ove godine formira se na drugom stepenu (simbolu novca) vašeg znaka praveći napete aspekte sa Plutonom, Venerom i Hironom, donoseći vam kulminaciju finansijskih problema

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Pun Mesec, koji upravlja vašim poslovima i finansijama, u Biku, znaku u koji "pada" vaša kuća u podsvesti naglašava vašu intuiciju i donosi originalne ideje. Povećan interes za teme iz oblasti psihologije i duhovnosti.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Pun Mesec, vaš vladalac, na drugom stepenu (simbolu novca) Bika, u kući novca, donosi vam finansijski, poslovni ili uspeh preko društvenog angažmana. Kvadrat između Sunca i Plutona upozorava na porodične probleme.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Pun Mesec u Biku, u koji "pada" vaša kuća karijere, upozorava na poslovne probleme i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Kvadrat između vašeg vladaoca Sunca i Plutona, donosi rasprave sa partnerom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Jednom godišnje, pun Mesec nađe se u vašoj devetoj kući, a ove godine formira se na drugom stepenu (simbolu novca) Bika, znaka novca i poseda, donoseći vam dobitke preko stranaca, pravnih pitanja, putovanja ili visokog obrazovanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Pun Mesec na drugom stepenu Bika, stepenu koji simbolizuje novac, u vašoj astrološkoj kući novca, upozorava na vanredne izdatke i finansijske probleme. Kvadrat između Sunca u vašem znaku i Plutona podstiče ljubomoru u odnosu sa partnerom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Jednom godišnje pun Mesec nađe se u vašoj kući partnerskih odnosa, a ove godine formira se u znaku Biku, u koji "pada" vaša kuća braka i partnerstva, donoseći vam nesporazume, svađe i rasprave u partnerskim odnosima, čak raskid.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Pun Mesec na drugom stepenu (simbolu novca) Bika, znaka u koji "pada" vaša astrološka kuća posla donosi prilike za zaradu. Kvadrat između Sunca i Plutona slobodnim Strelcima donosi susret sa zanimljivom osobom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Jednom godišlje, pun Mesec nađe se u vašoj kući ljubavi i kreativnosti, a ove godine formira se na drugom stepenu (stepen egzaltacije Meseca, simbola plodnosti) donoseći slobodnim Jarčevima novu ljubav i proširenje porodice.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Pun Mesec u znaku Bika, u koji "pada" vaša astrološa kuća privatnog života, ove godine pravi izazovne aspekte sa Plutonom u vašem znaku, Venereom u kući karijere i Hironom, donoseći vam porodične sukobe i probleme.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Jednom godišnje, pun Mesec nađe se u vašoj kući komunikacija i biznisa, a ove godine formira se na stepenu koji simbolizuje novac i posao, donoseći vam probleme na kraćim putovanjima, sa ugovorima, braćom, seastrama i rođacima.