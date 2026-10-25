Politika

VUČIĆ STIGAO U PROSTORIJE STRANKE

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 19:39

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, došao je u sedište SNS gde se nalazi izborni štab liste.

ВУЧИЋ СТИГАО У ПРОСТОРИЈЕ СТРАНКЕ

Foto: D. Milovanović

Vučić će se kasnije odatle obratiti sa preliminarnim rezultatima izbora.

Foto: D. Milovanović

Podsetimo, biračka mesta u Srbiji zatvaraju se večeras u 20 sati, a građani naše zemlje danas su glasali na parlamentarnim izborima.

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