ZAPADNA SRBIJA: Najveća izlaznost u Kosjeriću, najmanja u Prijepolju

IZLAZNOST na biralištima u zapadnoj Srbiji do 14 časova razlikuje se od grada do grada, a najveća je zabeležena u Kosjeriću, dok je najmanja u Prijepolju.

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Na području zapadne Srbije do 14.00 časova najviša izlaznost zabeležena je u Kosjeriću, gde je glasalo 63 odsto upisanih birača, dok je najmanja izlaznost u Prijepolju, 36,4 odsto.

U Užicu je do 14.00 glasalo 59,17 odsto birača, u Bajinoj Bašti 58,89 odsto, a u Požegi 57,28 odsto.

U Lučanima je izlaznost 55,3 odsto, u Novoj Varoši 51,2 odsto, dok je u Čačku glasalo 50,96 odsto birača.

U Gornjem Milanovcu izlaznost je 50,3 odsto, u Arilju 49,3, a u Ljigu 48,5 odsto.

U Ivanjici je do ovog preseka glasalo 45 odsto birača, u Priboju 39,3 odsto, dok je u Prijepolju izlaznost 36,4 odsto.

(Tanjug)

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