Politika

OVO JE IZLAZNOST DO 19 SATI: Objavljeno koliko je građana izašlo na birališta

Novosti online

25. 10. 2026. u 19:20

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PREMA proceni IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) na parlamentarnim izborima u Srbiji do 19.00 časova glasalo je 67,6 odsto birača, objavljeno je na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks.

ОВО ЈЕ ИЗЛАЗНОСТ ДО 19 САТИ: Објављено колико је грађана изашло на биралишта

Foto: Novosti

Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 18.00 časova glasalo je 55,9 odsto birača.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

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