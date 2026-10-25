OVO JE IZLAZNOST DO 19 SATI: Objavljeno koliko je građana izašlo na birališta

PLANINSKO utočište Kelštajnhaus u Bavarskoj, poznato i kao "Orlovo gnezdo" koje je nekada koristio Adolf Hitler, uništeno je u požaru tokom noći između petka i subote saopštila je policija. List Bild citirao je policijskog portparola koji je izjavio da je zgrada očuvana nakon Drugog svetskog rata kao istorijski spomenik vezan uz nacističko razdoblje toliko teško oštećena da "verovatno više ne može da se spasi".