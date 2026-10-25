HAOS U ČEŠKOJ Hiljade ljudi izašlo na ulice Praga: "Nećemo cenzuru, oholost i razaranja"

HILjADE ljudi izašlo je na ulice Praga, zahtevajući slobodu medija i protestujući protiv vladinog plana za restrukturiranje finansiranja češke javne televizije.

Credit: Michal Cizek / AFP / Profimedia

Proteste u centru Praga organizovala je građanska inicijativa "Milion trenutaka za demokratiju", a demonstranti su nosili transparente sa natpisima "Zaustavite vladu oholosti i razaranja" i "Ne želimo povratak cenzure".

Poslednjih dana u Pragu, Brnu i drugim gradovima već su održani manji protesti.

Desničarska, populistička vlada premijera, Andreja Babiša, želi da ukine televizijsku pretplatu, a da umesto toga finansira javni televizijski i radio servis iz državnog budžeta.

Predložena reforma takođe podrazumeva smanjenje finansiranja za više od 15 odsto, što je izazvalo zabrinutost u pogledu nezavisnosti javnih medijskih servisa u zemlji.

Predlog zakona prošao je prvo čitanje u Poslaničkom domu, donjem domu parlamenta, tokom neobične sednice održane kasno u noć.

Češki predsednik, Petr Pavel, kritikovao je vladu zbog žurbe u proguravanju zakonskih propisa, upozoravajući da taj postupak baca sumnju na njene namere.

Odluka da se o predlogu zakona raspravlja tokom noći, u dane vikenda, podriva "veru u dobre namere njegovih predlagača", rekao je Pavel, koji je sa Babišem dolazio u sukob po više pitanja.

Bivši general, koji je izabran kao nezavisni kandidat, naglasio je da je javni servis stub demokratije i pozvao na raspravu u koju bi bili uključeni šira javnost i stručnjaci, pre sprovođenja bilo kakve značajnije reforme.

Kritičari optužuju vladu da pokušava da pretvori Češki radio i Češku televiziju u glasnogovornike vladajuće koalicije, tako što će ih učiniti finansijski zavisnim od države.

Babiš je odbacio te optužbe.

- Niko ne planira da se meša u programski sadržaj ili izveštavanje o vestima - izjavio je premijer.

(Index.HR)

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