Uživo: OFK Beograd - Zvezda: Poništen gol crveno-belih
FUDBALERI Crvene zvezde su u četvrtak osvojili prvi bod u Ligi konferencije, a sad žele da nastave pobednički niz u Superligi Srbije. Crveno-beli u 13. kolu gostuju OFK Beogradu, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prvo poluvreme: OFK Beograd - Crvena zvezda 0:0
43' - Gosti su izveli četvrti korner, ali nijednom nisu zapretili protivniku kada su imali udarac iz ugla.
28' - Pokušao je iz daljine Čam, dobro se bacio mladi Vuk Draškić i izbacio je loptu u korner.
23' - Prvi žuti karton sudija Milan Milanović pokazao je defanzivcu Crvene zvezde Stefanu Gudelju koji je sa leđa povukao De Bara.
20' - Malo je nedostajalo da domaćin povede. Momčilović je stigao do lopte pre Radanovića, šutirao je iz mrtvog ugla i nije imao ni sreće, pa do promene rezultata nije došlo.
14' - Gol je dao Aleksandar Kati, no poništen je zbog ofsajda u kom se našao kapiten crveno-belih.
11' - Ostavio je Loizu loptu za Krunića koji je šutirao iz prve, ali nije bilo problema za golmana OFK Begorada da odbrani taj udarac.
7' - Opasna situacija pred golom domaćeg tima. Draškić je uspeo da interveniše i nezgodnu loptu koju je poslao Katai prebaci preko prečke.
1' - Počela je utakmica na Karaburmi.
Sastavi timova:
OFK Beograd (4-2-3-1): Draškić - Stojanović, Pavlović, Maraš, Despotovski - Penja, Momčilović - De Bar, Ture, Aderodžu - Silue.
Crvena zvezda (3-2-4-1): Radanović - Gudelj, Veljković, Nakajama - Krunić, Kostov - Loizu, Čam, Ristić, Lučić - Katai.
Uoči meča:
Ova dva tima su prošle sezone odigrala tri meča. Šampion Srbije je dva puta slavio - 7:1 i 4:3, dok je u plej-ofu, tačnije u poslednjem kolu na stadionu "Rajko Mitić" bilo 2:1 za "romantičare".
Što se ovog susreta tiče, izabranici Radoslava Bataka nisu u dobroj formi, pošto imaju niz od šest mečeva bez pobede. Poslednji put su slavili 22. avgusta protvi Zemuna (1:0).
Sa druge strane, Crvena zvezda ima pet vezanih trijumfa i u toj seriji primila je samo dva pogotka.
Ekipa Alberta Rijere ovu utakmicu dočekuje sa prve pozicije na tabeli i ima 34 boda. OFK Beograd je na 11. poziciji sa 11.
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