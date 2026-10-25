Rijera posle pobede Zvezde: Moramo bolje da pratimo prekide

POSLE pobede Crvene zvezde nad OFK Beograd, oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

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On je istakao da igrači moraju da budu spremni na to da će svi protiv njih igrati maksimalno motivisano i borbeno.

- U fudbalu nema lakih utakmica. Znao sam da će sve ekipe igrati sa ogromnim intenzitetom protiv nas, jer smo najbolji tim u zemlji i svi žele da se nadmeću sa nama. Igrači moraju da budu spremni na to - rekao je Rijera za "TV Arena sport".

S obzirom na to da je Zvezda u četvrtak igrala protiv Kopenhagena (2:2), očekivao je veći doprinos od igrača koji su ušli sa klupe.

- Očekivao sam da igrači koji su ušli sa klupe u drugom poluvremenu donesu veću svežinu i daju više timu. Zadovoljan sam sa tri boda, ali nisam zadovoljan situacijama kod slobodnih udaraca. Moramo bolje da branimo prekide, bilo da je reč o postavljanju ili reakciji igrača, i to ćemo rešiti pred naredne utakmice - zaključio je Španac.

Crvena zvezda je prva na tabeli Superlige Srbije sa 37 bodova, ima osam više od Vojvodine.

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