NAPAD NA ANGELINU VUČIĆ ODJEKNUO SVETOM: Mediji širom planete izvestili o incidentu
VEST o napadu na Angelinu Vučić (82), majku Aleksandra Vučića, odjeknula je u ruskim medijima, koji su danas izvestili o nasilju nad starijom ženom u centru Beograda.
Lenta.ru, Ruska gazeta, Rosbalt i URA.RU među medijima su koji su preneli informacije o incidentu u kojem je grupa mlađih muškaraca gurala Angelinu Vučić, vređala je i pocepala joj kese sa namirnicama koje je nosila sa pijace.
Napad se, prema dostupnim informacijama, dogodio u nedelju, 25. oktobra, u neposrednoj blizini Kalenić pijace, nakon što je Angelina Vučić glasala na parlamentarnim izborima.
Vest je za kratko vreme dospela na ruske informativne portale, koji su posebno izdvojili činjenicu da je meta napada bila žena starija od 80 godina.
Ruska Lenta i Ruska gazeta izvestile o napadu na Angelinu Vučić
Jedan od najpoznatijih ruskih informativnih portala, Lenta.ru, objavio je vest pod naslovom „Postali poznati detalji napada na Vučićevu majku“.
U tekstu se navodi da je Angelina Vučić bila izložena napadu razjarenih učesnika blokada, kako su napadači opisani u informacijama koje su preneli srpski mediji.
O događaju je izvestila i Ruska gazeta, jedan od najpoznatijih dnevnih listova u Rusiji, koji je posebno naglasio da se napad dogodio neposredno nakon glasanja.
„Vučićeva majka napadnuta odmah nakon glasanja“, naslov je koji je objavio ovaj ruski list.
Ruska gazeta prenela je navode da je grupa mlađih muškaraca gurala stariju ženu, vikala na nju i otimala joj kese sa namirnicama koje je nosila sa pijace.
O incidentu je izvestio i Rosbalt, pod naslovom „U Srbiji saopšteno da je napadnuta majka Aleksandra Vučića“.
Portal URA.RU takođe je objavio vest o napadu u Beogradu, dok su informacije preneli i drugi mediji na ruskom jeziku.
Vest stigla i do Azerbejdžana i Jermenije
Napad na Angelinu Vučić nije ostao tema samo ruskih medija.
Azerbejdžanski portal Report.az objavio je vest pod naslovom „Vladajuća stranka Srbije saopštila da je napadnuta majka Aleksandra Vučića“.
Informaciju je preneo i jermenski portal NEWS.am, koji je izvestio da je u Beogradu napadnuta majka Aleksandra Vučića.
U izveštajima se kao ključni detalji izdvajaju fizički napad na stariju ženu, vređanje i nasilno postupanje sa kesama namirnica koje je nosila.
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