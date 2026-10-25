SKANDAL NA IZBORIMA: Zaokružili broj liste umesto birača

PREMA navodima sa društvenih mreža došlo je do neviđenog skandala na biračkom mestu u Crepaji.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

O tome je izvestila i Nikolina Kaplarević na svom nalogu na društvenoj mreži Iks:

SKANDAL KOJI ZAHTEVA HITNU REAKCIJU EVROPE!

U selu Crepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokruzen broj 3 umesto broja 1 za koji je želeo da glasa.

Ako se ovo potvrdi, reč je o ozbiljnom narušavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje!

Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slucaj ispita.

Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, ličan i zastićen od bilo kakvog pritiska!

SKANDAL KOJI ZAHTEVA HITNU REAKCIJU EVROPE! U selu Crrepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokruzen broj 3 umesto broja 1 za koji je zeleo da glasa. Ako se ovo potvrdi, rec je o ozbiljnom narusavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto gradjanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje! Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slucaj ispita. Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, lican i zasticen od bilo kakvog pritiska! @MartaKosEU @vonderleyen @EmmanuelMacron @GiorgiaMeloni @kmitsotakis @RobertFicoSVK — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) October 25, 2026