Politika

SKANDAL NA IZBORIMA: Zaokružili broj liste umesto birača

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 16:16

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PREMA navodima sa društvenih mreža došlo je do neviđenog skandala na biračkom mestu u Crepaji.

СКАНДАЛ НА ИЗБОРИМА: Заокружили број листе уместо бирача

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

O tome je izvestila i Nikolina Kaplarević na svom nalogu na društvenoj mreži Iks:

SKANDAL KOJI ZAHTEVA HITNU REAKCIJU EVROPE!

U selu Crepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokruzen broj 3 umesto broja 1 za koji je želeo da glasa.

Ako se ovo potvrdi, reč je o ozbiljnom narušavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje!

Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slucaj ispita.

Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, ličan i zastićen od bilo kakvog pritiska!

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